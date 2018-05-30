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OECD'nin Türkiye için büyüme tahmini: 5,1

OECD bugün yayımladığı raporda, Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 5,1 ve 2019 beklentisini yüzde 5 olarak açıkladı.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 13:00..
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bugün yayımladığı 'Ekonomik Görünüm' raporunda, yüzde 5,1 olarak belirlenen büyüme tahmini daha önce açıklanandan biraz daha düşük seviyede kaldı.

DAHA YÜKSEK AÇIKLANMIŞTI

13 Mart 2018'de yayınlanan "Ara Ekonomik Görünüm Projeksiyonları"nda Türkiye için 2018 büyüme tahmini yüzde 5,3 ve 2019 beklentisi yüzde 5,1 olarak açıklanmıştı.

OECD'nin Türkiye için büyüme tahmini: 5,1

Mart raporunda Türk ekonomisinin 2017'de yüzde 6,9 büyüdüğünü tahmin eden OECD, bunu da yüzde 7,4 olarak değiştirdi.

MOODY'S YARI YARIYA DÜŞÜRDÜ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de bugün yayımladığı raporla Türkiye'nin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 4'ten yüzde 2.5'e indirmişti.

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