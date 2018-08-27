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Off-road sürücüsü 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Muğla’da aracıyla ormanlık alanda test sürüşü yaparken uçuruma yuvarlanarak yaralanan Off-Road sürücüsü Atilla Uz, 50 metrelik halat yardımıyla yukarı çekildi.

İHA | 27.08.2018 - 09:12..
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13-16 Eylül tarihleri arasında yapılacak Dünya Ralli Şampiyonasının da parkuru olan Ula Göleti’nin üst bölümündeki toprak yolda test sürüşü yaptığı öğrenilen 16 NIN 80 plakalı aracı kullanan Off-Road sürücüsü Atilla Uz, toprak yolda ilerlerken Ula Göleti üst bölümünde direksiyon hakimiyetini kaybederek 50 metrelik uçuruma uçtu.

Off-road sürücüsü 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı

50 METRELİK HALATLA ULAŞILDI

Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine 112 Ambulansı, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri 50 metre halat ve ip yardımıyla uçurumdan inerek yaralı sürücüye ulaştı. UMKE ve sağlık ekipleri Atilla Uz’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedyeye bağlanan yaralı halat ve ip yardımıyla yaklaşık 50 metre çekildi.

Off-road sürücüsü 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Dik uçurumdan ekiplerin yardımı ile kurtarılan Atilla Uz, 112 Acil Servis Ambulansı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Uz’un ayağında kırık olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Off-road sürücüsü 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Off-road sürücüsü 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Off-road sürücüsü 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Off-road sürücüsü 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı

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