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Off Shore hesap iddiaları Başbakan Yıldırım'a soruldu

Başbakan Yıldırım, çocuklarının ticari faaliyetleriyle ilgili ortada gizli bir şeyin olmadığını söyledi.

07.11.2017 - 10:47
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Off Shore hesap iddiaları Başbakan Yıldırım'a soruldu

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'ye yapacağı ziyaret öncesi Ankara'da kameralar karşısına geçti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan, çocuklarının Off Shore hesapları olduğu iddialarının sorulması üzerine konuya açıklık getirdi.

DEVLETLE İŞ YAPMAYACAKSINIZ UYARISI

Siyasete girdiği zaman çocuklarına özellikle devletle iş yapmamaları konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, "Dolayısıyla onlar kendi işini yapıyor, ben kendi işimi yapıyorum." dedi.

Off Shore hesap iddiaları Başbakan Yıldırım'a soruldu

"GİZLİ SAKLI HİÇBİR ŞEY YOK"

"Dünyanın her tarafında iş yapıyorlar, irtibat noktaları var. Gizli saklı hiçbir şey yok. " diyen Başbakan, "Ticari faaliyetleri hakkında bilgi almak isterseniz, ticaret sitesinden bilgileri alabilirsiniz. Sır falan özelliği yok. Bunlar açık seçik, faaliyet gösteren şirketlerdir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Bu iddia yeni değildir." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'a Off-Shore iddiaları soruldu VİDEO

"MİLLETİM BENİ BİLİR"

Başbakan, şöyle devam etti: "Milletim beni bilir, benim dokunulmazlığım var ama çocuklarımın dokunulmazlığı yok. Buradan davet ediyorum, her türlü soruşturma, gerek mali gerek hukuki yönden yapılabilir. Bunu özellikle de istiyorum. Dolayısıyla hiç kimsenin hiçbir şekilde haksız yere itham edilmesi, yanlış iş yapıyor gibi gösterilmesi kabul edilemez. Biz onurumuzla varız. Ülkemiz, milletimiz için bütün ömrümüzü verdik. Bizim için en büyük servet itibarımızdır, gerisi el kiridir, gelip geçicidir."

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