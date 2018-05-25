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Batman'da ofis basıp dayak atan kızlar, gazetecilere de saldırdı

Batman'da arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak darp eden kızlar gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Kızlar, sevk sırası gazetecilere saldırdı.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 15:49..
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Batman'da 3 genç kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri İ.D. adlı kızın iş yerini basarak tehdit ve küfürler eşiğinde darp etti, kıyafetlerini çıkarmaya çalışarak özür diletmeye zorladı.

Ofis basan kızlar terör estirdi VİDEO

BATMAN EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

Kaydettikleri o anları sosyal medyada paylaşmalarının ardından kamuoyunun gündemine gelen konu Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerini de harekete geçirdi.

ADLİYEYE SEVKLERİ SIRASINDA GAZETECİLERE SALDIRDILAR

İ.D.'nin ifadesine başvuran ekipler, kızlardan ikisini telefonla arayıp emniyete çağırırken, diğeri de evinde gözaltına aldı. R.Y, E.K. ve H.Ö. isimli kızlar, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi. Kızlar, adliye girişinde görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırarak hakaretler savurdu. Kameralara konuşan kızlardan E.K. basına yansıyan haberlerin yalan olduğunu iddia etti.

Ofis basıp terör estiren kızlar gazetecilere saldırdı

"PİŞMAN DEĞİLİM" DEMİŞTİ

"Bu hayatın heyecanı meyecanı yok" şarkısını söyleyerek İ.D. ye saldıran E.K. dün İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, telefonla yaptığı açıklamada, İ.D.’yi görüntülere rağmen sadece kendisinin dövdüğünü savunarak, "Sadece arkamdan konuşmamış, mesajları duruyor halen. Yaptıklarımdan pişman değilim. Yine yakalasam yine yaparım. Ben her türlü rahat bir insanım. 40 yıl ceza alacağımı bilsem benim hakkımda bunları söyleyeni affetmem. Ben her türlü haklıyım." dedi.

Ayrıca İ.D.'nin yüzünü bıçakla çizen E.K.'nın kameraya yansıyan "Bizim akrabalarımız böyleleri için gidiyor dağda savaşıyor" sözleri de oldukça dikkat çekiciydi.

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