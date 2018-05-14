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Artvin'deki festivale boğa saldırısı damga vurdu

Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenen festivalde bir boğanın, güreştirildiği diğer boğanın sahibine saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

DHA | 14.05.2018 - 07:43..
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Murgul ilçesinin Özmal köyünde, Özmal Köyü Geliştirme ve Kalkındırma Derneği tarafından geleneksel boğa güreşleri, kültür ve sanat festivali düzenlendi. Çevre illerden getirilen 80 boğa, güreştirildi.

Festivalde güreş alanında bir boğa, rakip boğanın sahibine saldırdı. Boynuz darbesiyle yere düşen ve ezilme tehlikesi geçiren boğa sahibinin yardımına çevredekiler koştu. Boğa sahibinin sahibinin hafif yaralandığı o anlar da kameraya yansıdı.

Öfkeli boğanın sakinleştirilmesiyle güreşler kaldığı yerden devam etti.

Kaçarken rakibinin sahibini ezen boğa ViDEO

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