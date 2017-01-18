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Oğlu öldürülen baba hastaneye giderken kaza yaptı

Çorlu'da, hastanede ölen oğlunun yanına gitmeye çalışan babanın kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü de hayatını kaybetti.

18.01.2017 - 02:57
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Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokağı'nda, Ahmet Laçin ve Sinan Şahin ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine tartıştıkları kişi tarafından bıçakla yaralanan Laçin ve Şahin, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlu öldürülen baba hastaneye giderken kaza yaptı

Kalbinden yaralanan Ahmet Laçin, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Laçin ve Şahin'i bıçakladıktan sonra kaçtığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HASTANEYE GİDERKEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Oğlu Ahmet Laçin'in bıçaklandığı haberini alan Bedirhan Laçin ise 59 ZD 415 plakalı otomobille Çorlu Devlet Hastanesi'ne giderken Fırat Kaleli'nin kullandığı 34 GV 912 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaleli de doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

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