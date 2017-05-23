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'Oğlum kendine saldırı olacağını biliyordu'

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Arif Safitürk, yaşanan acı olayla ilgili konuştu.

23.05.2017 - 14:51
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Mardin'in Derik İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı suikastta şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Akif Safitürk, "Korktuğumuz başımıza geldi. Oğlum kendisine saldırılacağını biliyordu fakat görevini terk etmedi." dedi.

Gaziantep'in Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Anneler Ortakolu'nda Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına 'Kayıp Hazinelerin Keşfi' projesi yapıldı.

'Oğlum kendine saldırı olacağını biliyordu'

ŞEHİT KAYMAKAM GÖREVİNİ BIRAKMADI

Proje kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere bugün düzenlenen törenle ödül verildi. Okulun toplantı salonunda düzenlenen törene; Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve şehit kaymakam Safitürk'ün babası Akif Safitürk katıldı.

Törende Konuşan baba Safitürk, şehit olan oğluna uyarılarda bulunulmasına rağmen ilçedeki görevinin başından ayrılmadığını ifade etti. Baba Safitürk, şöyle konuştu: "Ağabeyi şehit olan oğlumu ziyarete gitmişti. Onun anlattığı kadarıyla kaymakamlıkta otururken orta yaşlarda bir kadın geliyor ve gözyaşları içinde Muhammet Fatih'e 'Kaymakamım sizi öldürmek için planlar yaptılar hainlikler yaptılar. Öldürüleceklerin başında siz varsınız' diyor. Oğlum ise tepki vermiyor. Ağabeyi, 'Muhammet bu kadın neler söyledi neden buradasın?' diye sorunca, şehit oğlum anlını göstererek, 'Bu yazıyı ben yazmadım' diyor. İlçeden ayrılmıyor, görevini bırakmıyor. Bizim korktuğumuz başımıza geldi. Şehit olana kadar Muhammet Fatih'i bizim oğlumuz zannediyorduk, oysa 80 milyonun oğluymuş. Herkes onu bağrına bastı."

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