Oğlunu YKS'ye bırakan baba trafik kazasında öldü

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki skandal görüntülerle gündem olan Murat Başoğlu, teknesini satmaya karar verdi.

Hacı Sabancı ve yeni sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı tatillerine devam ediyor. Çift, Bodrum'dan Çeşme'ye geçti.

6

1 Temmuz Kabotaj Bayramı

Ülkemizde her yıl 1 Temmuz, “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlanıyor. Nedeni ise Osmanlı devletinin yabancı devletlere tanıdığı kabotaj imtiyazlarının kaldırılmasına karar verilmesi.