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Oğlunu YKS'ye bırakan baba trafik kazasında öldü

Erzurum'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kamyonetin kaldırımda yürürken çarptığı kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada ölen kişinin oğlunu sabah saatlerinde YKS'ye bıraktığı öğrenildi.

AA | 01.07.2018 - 12:46..
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Erzurum'un Yıldızken Semti'ndeki Kosova Caddesi üzerinde bulunan kavşakta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya karışan kamyonet, bu sırada kaldırımda yürüyen 54 yaşındaki Remedan Kutan'a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kutan olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Oğlunu YKS'ye bırakan baba trafik kazasında öldü

YKS'DEN ÇIKAN OĞLU ARADI, POLİS CEVAP VEREMEDİ

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik çemberine aldığı sırada hayatını kaybeden Kutan'ın cep telefonu çaldı. Görevli polis memuru, çalan telefonu Kutan'ın cebinden çıkardığı sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş, "Oğlunu YKS'ye bırakmıştı, sınav bitti, oğlu arıyor." dedi.

Oğlunu YKS'ye bırakan baba trafik kazasında öldü

Bunun üzerine polis memuru, "Şimdi ne diyeceğim?" ifadesini kullanarak uzun süre çalan telefona cevap veremedi. Kutan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Oğlunu YKS'ye bırakan baba trafik kazasında öldü

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