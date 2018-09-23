Oğlunun minibüsle çarptığı motosikletin altında kaldı

Karabağlar ilçesi Bahriye Üçok Mahallesi'nde Ali Ç., plakası öğrenilemeyen minibüsle annesi Satı Ç.'yi (87) ziyarete gitti. Ali Ç. evin önünde aralarında husumet olduğu iddia edilen kardeşi Musa Ç. ile karşılaştı.

KARDEŞİNİN MOTOSİKLETİNE VURDU, ANNENİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Ali Ç, evin önünde kardeşine ait park halindeki motosikleti çekmesini, kendi aracını park edeceğini söyledi. Bunun üzerine 2 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç. minibüsle motosiklete çarptı. Motosiklet, kavgayı ayırmak isteyen anne Satı Ç.'nin üzerine devrildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Motosikletin altından çıkarılan yaşlı kadın, oğulları tarafından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Satı Ç. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Ç., olayın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.