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Oğlunun şehit olduğunu öğrenen imam baba: Şeref duyuyorum

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen oğlunun acı haberini alan imam baba, "Rabbimin hükmüne boyun eğdim" diye konuştu.

04.11.2017 - 13:02
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Oğlunun şehit olduğunu öğrenen imam baba: Şeref duyuyorum

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in şehadet haberi, İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan babasına ulaştı.

NAMAZDAN ÖNCE ACI HABERİ ALDI

Selçuk ilçesinde yaşayan şehidin babası İbrahim Taşdemir'e oğlunun şehadet haberi, imam olarak görev yaptığı İsabey Camisi'nde, cuma namazı öncesinde yetkililer tarafından verildi.

Yaklaşık iki yıldır burada görev yapan Taşdemir, cuma namazı çıkışında vatandaşların taziyelerini kabul etti.

İmam baba oğlunun şehadet haberini cuma namazı öncesi aldı VİDEO

ÖLÜMÜYLE YİNE ŞEREFLENDİRDİ

Baba Taşdemir, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ecdadın yüzyıllar boyunca hilal ve ezanı yücelttiğini belirterek şöyle konuştu: "Bu ezan ve bayrak, necip milletin omuzunda yücelmeye devam edecek. Benim oğlum peygamberlerin yanında olan şehadet makamına ulaştı. Doğduğunda Rabbim bizi şereflendirmişti, şehit olarak ölümüyle de yine şereflendirdi. Bunun için ben Rabbimin hükmüne boyun eğdim. Hiç şikayetim yok.

Oğlunun şehit olduğunu öğrenen imam baba: Şeref duyuyorum

RABBİMİZDEN GELEN BAŞIM GÖZÜM ÜSTÜME

Rabbimizden gelen başım gözüm üstüne. Bizim ümmetimiz, milletimiz, vatanımız sağ olsun. Allah bu millete zeval vermesin. Siyonistlerle, kafirlerle, haçlılarla cihat ederken benim oğlum şehit oldu, bundan şeref duyuyorum. Elhamdülillah Rabbim bize böyle bir makamı lütfetti. Şeref duyuyorum."

Oğlunun şehit olduğunu öğrenen imam baba: Şeref duyuyorum

ŞEHİT POLİS MEMURU

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