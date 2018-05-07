taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2481
EURO
5,0788
ALTIN
179,60
PETR
75,6800

Öğrenci affından 680 bin kişi faydalanacak

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu,"İlişkisi kesilen öğrenci 500 bin civarında. Açık öğretim, uzaktan öğretim sayılarını da eklediğimizde bu 680 bini buluyor" dedi.

AA | 07.05.2018 - 09:08..
  1. Haberler
  2. Eğitim

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

TERÖRE BULAŞANLAR FAYDALANMAYACAK

YÖK Başkanvekili Mehmet Safa Kapıcıoğlu, öğrenci affıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Terör hariç çeşitli sebeplerle üniversitelerden ilişiği kesilen her düzeyde eğitim alan öğrencilere af imkanı getirildiğini belirten Kapıcıoğlu, bundan önce 2014 yılında yapılan aftan 13 bin 365 kişinin yararlandığını ve bunlardan 2 bin 224 öğrencinin mezun olduğunu bildirdi.

Öğrenci affından 680 bin kişi faydalanacak

"ÖĞRENCİ AFFI 680 BİN KİŞİYİ KAPSIYOR"

Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu,  "1981’den bu yana değişik defalarla 13 defa öğrenci affı yapılmış. Bunlardan yararlananların toplam sayısı 354 bin 992. Bunlardan mezun olanların sayısı da 149 bin. Yani yüzde 42'lik bir başarı oranı var.

Genel hatlarıyla söylersek şu an ön lisan, lisans ve lisans üstü normal eğitimde olup da üniversiteyle ilişkisi kesilen öğrenci sayısı yaklaşık 500 bin civarında. Açık öğretim ve uzaktan öğretim sayılarını da eklediğimizde bu 680 bini buluyor" dedi.

Öğrenci affından 680 bin kişi faydalanacak

YÖK Başkanvekili Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, düzenlemenin her düzeydeki lisansüstü eğitimi de kapsadığını; tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık gibi çeşitli sebeplerle ayrılan öğrenciler ile lisansüstü öğrencileri de kapsadığını belirtti.

Kapıcıoğlu, düzenlemede, geriye dönük bir sınır olmadığını, başlangıç tarihi öngörülmediğini söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Öğrenciler muzdan piyano yaptı
Çankırı'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilenen ortaokul öğrencileri tarafından yapılan muz piyano görenlerin dikkatini çekiyor.
Sınav kaygısını azaltmak için YKS tatbikatı
Gaziantep'te bir lise, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin heyecanlarını yenmeleri amacıyla sınav tatbikatı düzenledi.
ALES ilk kez 81 ilde yapıldı
ÖSYM Başkanlığının, binin altındaki aday başvurusunun olduğu il yerine komşu illerde düzenlediği ALES, bu uygulamanın kaldırılmasının ardından ilk kez 81 ilde yapıldı.
Yarım asır sonra açılan iki okul ile dostluk köprüsü oluştu
Gökçeada'da yaklaşık yarım asır sonra yeniden açılan Rum ilkokulu ve lisesi, toplam 38 öğrencisine rağmen adadaki Rumların yüzünü güldürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

72
Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

36
İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

120
İnce: Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberledim

İnce: Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberledim

223
Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

40
Özpirinçci'nin yeğenini istismar eden bakıcı kaçtı

Özpirinçci'nin yeğenini istismar eden bakıcı kaçtı

12
Yurt genelinde yağış bekleniyor

Yurt genelinde yağış bekleniyor

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM