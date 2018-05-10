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Öğrenci bursuyla kütüphane kurdu

Muş Alparslan Üniversitesi3'üncü sınıf öğrencisi Rabia Erkayıran, topluma hizmet dersi kapsamında devletten aldığı bursla köy okuluna kütüphane kurdu.

İHA | 10.05.2018 - 09:31..
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'Bir Kitap Bin Umut' projesiyle örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Proje kapsamında İl Halk Kütüphanesi, STK ve bazı vakıflardan destek alan ve devletten aldığı bursla Hasköy ilçesine bağlı Umurca İlkokulu'na kütüphane kuran Rabia Erkayıran, topladığı kitaplarla öğrencilerin gönlünde taht kurdu.

Öğrenci bursuyla kütüphane kurdu

"ÖĞRENCİLERE DESTEK OLMAK İSTEDİM"

Proje hakkında bilgi veren Rabia Erkayıran, özellikle merkeze en uzak köylerden bir okul seçmek istediğini söyledi. Kütüphane kurmak için daha önceden bir araştırma yaptığını kaydeden Erkayıran, "Geleceğin teminatı olan öğrencilerimize bir nebzede olsa destek olmak amacıyla bir kütüphane kurmaya karar verdim. Hasköy ilçemize bağlı olan ve merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan bu şirin okulda kütüphane oluşturmanın mutluluğunu ifade etmek imkansız gibi bir durum. Kütüphane kurma fikri bende ilk oluşturduğu zaman biraz tereddüde düştüm. İlk önce kitap bulmaya daha sonra ise masa, raf, sandalye ve bir takım araç gereç bulabilmek için harekete geçtim. İlk önce Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanlığı ve Köyleri Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği (Köy-Gel-Der) Başkanıyla iletişime geçtim. Sağ olsun vakıf ve dernek başkanlarımız bu konuda bana yardımcı olacaklarını ifade ettiler" dedi.

Öğrenci bursuyla kütüphane kurdu

"KÜTÜPHANEYİ HAZIR DURUMA GETİRDİK"

Rabia  Erkayıran, "Aldığımız bir takım desteklerle kütüphaneyi kurmak için yola çıktık ve bugün de kütüphanemizi tamamıyla hazır bir duruma getirdik. Şu anda kütüphanemiz ilkokul öğrencilerine hizmet verecek bir durumda. Çok sayıda hikaye kitabını raflara dizmiş bulunmaktayım. Her öğrencimize hitap edecek kitapları buraya bıraktım. İnşallah geleceğimizin teminatı olan bu öğrenci kardeşlerimiz, ‘Bir Kitap Bin Umut’ projesi sayesinde okumayı bir alışkanlık haline getirir. Okuma oranımıza bakıldığı zaman aşağı seviyelerde olduğumuzu fark ediyoruz. Bu proje ile umarım öğrenciler artık diledikleri gibi kitaplarını rahat bir şekilde okuyabileceklerdir" şeklinde konuştu.

Öğrenci bursuyla kütüphane kurdu


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