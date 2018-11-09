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Öğrenci servisi yayayı ezdi

İstanbul Esenyurt’ta öğrenci dolu servis aracı geri manevra yaptığı esnada 58 yaşındaki Cahit Turan’ı altına alarak ölümüne neden oldu.

İHA | 09.11.2018 - 09:56..
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Olay, dün sabah Esenyurt Güzelyurt’ta meydana geldi. İçinde öğrencilerin olduğu bir servis aracı öğrenci aldıktan sonra geri manevra yaptı. Bu sırada yolda yürüyen 58 yaşındaki Cahit Turan, iddiaya göre geri geri gelen servis aracının sesini fark etmedi.

Geri manevra yapan öğrenci servisi yayayı ezdi VİDEO

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Çıkmaz sokak nedeniyle geri manevra yapan okul servisi Turan’ı aracının altına aldı. Bir süre aracın altında kalan Turan’ın yardımına ilk önce çevredeki vatandaşlar yetişti. Ağır yaralı adamı aracın altından çıkarmaya çalışan vatandaşlar bir yandan da sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ambulans ağır yaralanan Turan’ı yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve devriye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek servis şoförünü karakola götürdü. Hastaneye kaldırılan Turan ise hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, öğrenci dolu servis aracının geri manevra yaptığı ve yolda yürüyen Turan’a çarparak altına aldığı görülüyor. Görüntülerin devamında, ağır yaralı Turan’a vatandaşların müdahalesiyle birlikte öğrencilerin okul servisinden koşarak çıkmaları yer alıyor.

Öğrenci servisi yayayı ezdi

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