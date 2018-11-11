Buca Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir fabrikada çalışan 51 yaşındaki Ayşe Şahinoğlu, işe gitmek için karşıdan karşıya geçmek isterken kavşaktan dönüş yapan F.A. idaresindeki servis minibüsünün çarpması sonucunda metrelerce sürüklendi.
SERVİS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Kazayı gören çevre sakinleri hemen talihsiz kadının yardımına koşarken, sağlık görevlilerine de haber verildi. Ayşe Şahinoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan servis sürücüsü F.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öğrenci servisinin altında kalan kadın hayatını kaybetti ViDEO