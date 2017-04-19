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Öğrenci ve öğretmenlerden el iziyle Atatürk portresi

Amasya Gümüşhacıköy'de bir ilkokul öğrencileri 23 Nisan nedeniyle el izleriyle Atatürk portresi yaptılar.

19.04.2017 - 13:33
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Amaya Gümüşhacıköy'de Kemalpaşa İlkokulu öğretmenleri Erdal Yağlı ve Mehtap Dede öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, parmak boyasıyla boyadıktan sonra 15 metrekarelik bez üzerine ellerini basarak Atatürk portresi oluşturdu.

OKULUN DIŞINA ASILACAK

Çalışmayı bir haftada tamamlayan öğrenciler farklı bir etkinliğe imza atmış oldu. Yapılan portre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında okulun dış duvarına asılacak.

Yağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırlık yapmak amacıyla Atatürk portresi oluşturmayı düşündüklerini söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerden el iziyle Atatürk portresi

"ATATÜRK'E SEVGİMİZİ GÖSTERMİŞ OLDUK"

Bunun için 15 metrekarelik bez alarak okul öğrencilerinin tamamının el izlerinden bir çalışma hazırladıklarını belirten Yağlı, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan etmişti. Biz de Atatürk'e sevgimizi göstermiş olduk." dedi.

Öğrenci ve öğretmenlerden el iziyle Atatürk portresi

"BİNE YAKIN EL İZİYLE YAPILDI"

Öğrencilerin çalışmayı yaparken oldukça heyecanlı olduğunu ve eğlendiğini dile getiren Yağlı, "Okulumuzun öğretmen ve öğrencilerin el izleri ile portreyi oluşturduk. Bine yakın el izi kullanarak yaptığımız çalışma sonucu muhteşem bir eser ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Öğrenci ve öğretmenlerden el iziyle Atatürk portresi

Öğrencilerden Hazal Kıraç da resmi yaparken çok heyecanlandığını, öğretmenleri ile çok eğlenceli zaman geçirdiklerini anlatarak "Biz çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini yapmaktan çok mutluyum." görüşünü kaydetti.

Öğrenci ve öğretmenlerden el iziyle Atatürk portresi

 



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