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Öğrenciler Anadoluyu gezerek tanıyor

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında 100 öğrenci Kocaeli'den Adıyaman'a geldi.

AA | 08.05.2018 - 10:15..
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Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, bir otelde düzenlenen tanışma toplantısında, Kocaeli'nin vergi ve istihdam açısından Türkiye'nin göz bebeği olduğunu belirterek, öğrencileri kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

ÖNEMLİ BİR KÜLTÜREL TKİNLİK

Projenin önemine dikkati çeken Vali Kalkancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı projesinin, Türkiye'nin 81 ilinin birbirlerini daha iyi tanıması, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Öğrenciler Anadoluyu gezerek tanıyor

"ÖĞRENCİLER İÇİN BİR KAZANÇ"

Vali Naci Nurullah Kalkancı, Adıyaman'ın tarihini, kültürünü yerinde görerek, gezerek, yaşayarak tanımanın öğrenciler için güzel bir kazanç olduğunu aktararak, "Gittiğinizde memleketinizde Adıyaman'ı anlatacaksınız. Biz de şu an bu program çerçevesinde 2 binin üzerinde öğrenciyi Türkiye'nin çeşitli illerine Balıkesir'e, Konya'ya, İstanbul'a, Trabzon'a gönderdik" diye konuştu.

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