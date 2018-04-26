Öğrenciler eğitici oyunlarla dersleri daha iyi anlıyorlar

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki 5 ilkokulda yürütülen proje kapsamında çocuklara bilginin oyunla öğretilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda öğretmen, 10 dakika ders işledikten sonra 10 dakika da çocuklara belirlenen 28 oyundan birini oynatıyor.

EĞİTİCİ OYUNLAR OYNANIYOR

Okullarda haftada bir gün de bahçe şenliği düzenleniyor. Şenlikte öğrenciler, gün boyunca öğretmenleri eşliğinde çeşitli eğitici oyunlar oynayıp hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Böylece öğrencilerin öğrenmesinin kolaylaştırılması, etkili ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi amaçlanıyor.

Projenin yürütüldüğü okullardan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki, oynanan oyunların zeka geliştirici, katılımcı, güvene dayalı olduğunu söyledi.

"EZBERCİLİĞİ ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Oyunların ortak hareket etme duygusuyla güçlü ve kalıcı öğrenmeye destek sağladığını vurgulayan Sezai Tiryaki, "Öğrenciler için ders işlerken oyun temelli bir uygulama başlattık. Çocukların sırada oturup öğretmenini dinlediği klasik eğitim sisteminden çıkıp oyunu eğitimin içine kattık. Öğretmen 10 dakika ders işledikten sonra eğitsel oyunlarla anlatılanları pekiştirip ezberciliği ortadan kaldırmaya çalışıyor" dedi.

ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Derslerden sonra oynanan oyunlarla bilgiyi daha pratik biçimde öğrendiklerini ifade eden öğrenciler, hayata geçirilen uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdiler.