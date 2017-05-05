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Öğrenciler engelliler için 2,5 ton mavi kapak topladı

Kırşehir'de üniversite öğrencileri engellilere tekerlekli sandalye yardımında bulunmak için 2,5 ton plastik kapak biriktirdi.

05.05.2017 - 18:34
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Ahi Evran Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ikinci sınıf öğrencileri, çevre temizliği bilinci oluşturmak ve engellilere katkı sağlamak amacıyla mavi kapak kampanyası başlattı.

Öğrenciler engelliler için 2,5 ton mavi kapak topladı

2,5 TON KAPAK BİRİKTİRİLDİ

Üç tekerlekli sandalye için yola çıkılan kampanyada, yedi tekerlekli sandalye alınabilecek miktarda kapak toplandı. Öğrenciler, farklı kesimlerin de desteğiyle 2,5 ton plastik kapak biriktirdi.

Öğrenciler engelliler için 2,5 ton mavi kapak topladı

Omurilik Felçlileri Derneğine gönderilen kapaklar sayesinde alınacak tekerlekli sandalyeler, ihtiyaç sahiplerine verilecek.

Öğrenciler engelliler için 2,5 ton mavi kapak topladı

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