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Öğrenciler için suni arkeolojik kazı alanı

Karaman'da, liselilerin arkeolojiye ilgilerini artırmak amacıyla suni arkeolojik kazı alanı oluşturuldu.

AA | 10.10.2018 - 11:11..
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TÜBİTAK'ın 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projelerinde, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle STEM-ANTİK projesi hayata geçirildi.

MÜHENDİSLİĞİ ÇEKİRDEKTEN ÖĞRENİYORLAR

Projeyle, arkeolojinin STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) yaklaşımına entegre edilmesi hedefleniyor.

Projeye katılan lise öğrencileri, mühendislik temelli etkinliklerde, tasarladıkları robotlar ve insansız araçlarla kazı, araştırma, inceleme, saha ve grup çalışmaları yapıyor.

Öğrenciler için suni arkeolojik kazı alanı

ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARI ÖĞRENİYORLAR

Kampüste oluşturulan antik dönem Roma villasında kazı çalışmalarına katılan öğrenciler, uzmanlar eşliğinde, tasarladıkları robot, drone gibi teknolojik aletleri arkeolojik çalışmalarda kullanma fırsatı buluyor.

Öğrenciler için suni arkeolojik kazı alanı

12 LİSEDEN 24 ÖĞRENCİ

Projenin yürütücüsü, KMÜ Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çevik, "Bu çalışma için 12 liseden 24 öğrenci seçtik. Öğrencilerimizin STEM anlayışıyla geliştirdikleri ürünlerin arkeoloji alanında kullanılmasını öngördük. Fakültenin arkasında Rektörlüğün tahsis ettiği alanda suni kazı alanı ve antik dönem Roma villası oluşturduk" dedi.

Öğrenciler için suni arkeolojik kazı alanı

Öğrenciler için suni arkeolojik kazı alanı

Öğrenciler için suni arkeolojik kazı alanı

Öğrenciler için suni arkeolojik kazı alanı

Öğrenciler için suni arkeolojik kazı alanı

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