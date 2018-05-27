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Öğrenciler, öğretmenleriyle teleskop yaptılar

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Samat köyündeki ortaokulun öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle yaptıkları ve 1.800 liraya mal ettikleri teleskopla gökyüzünü izliyor.

AA | 27.05.2018 - 14:34..
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İlçeye bağlı Samat köyündeki Zafer Türk Ortaokulu'nda eğitim gören beş öğrenci, Fen Bilimleri Öğretmeni Mehmet Çeltek ile derslerde kullanmak üzere teleskop yapmaya karar verdi.

Yaklaşık üç günlük bir çalışmanın ardından öğrenciler ve öğretmenleri 1.800 lira harcayarak altı inç çapında teleskop yaptı. Teleskobun testini ise öğrenciler, öğretmenler ve velileri gerçekleştirdi.

Öğrenciler, öğretmenleriyle teleskop yaptılar

"BİZE UYGUN FİYATA GELDİ"

Mehmet Çeltek, "Çalışma sonunda Ronchi testi yaparak ayna camının tüm yüzeyinin cilalanıp cilalanmadığına baktık. Testleri yapılan camı alüminyumla kaplamak için İstanbul'da bulunan bir firmaya gönderdik. Teleskop yaklaşık 1.800 liraya mal oldu. Piyasadaki teleskoplara baktığınız zaman bize çok daha uygun fiyata geldi" dedi.

Öğrenciler, öğretmenleriyle teleskop yaptılar

"ÇOCUKLAR TELESKOPU BİLMİYORDU"

Mehmet Çeltek, "Newtonian türü teleskoplar ışığı toplayan ve ikinci bir düz aynaya odaklayan bir çukur aynaya sahiptirler. İkinci ayna ise görüntüyü ana tüpün dışına açılan bir penceredeki göz merceğine yansıtır. Havanın açık olması durumunda bu teleskopla gündüz gözlem yapmak da mümkün. Gece de uzay cisimlerini görebilirsiniz. El yapımı bir teleskop olduğu için yapım aşamalarını gördüler, teleskop nasıl yapılır, amacı nedir, nasıl gözlem yapılır bunları deneyimlediler. Türkiye uzay bilimlerine artık yeni dönemde ilgi duymaya başladı. Çocuklarda bir farkındalık yaratarak astronomiye ilgi duymalarını sağlamayı amaçladık. Bu çocukların hiçbiri teleskop görmemişlerdi hayatında, bu teleskobu yaptılar" diye konuştu.

Öğrenciler, öğretmenleriyle teleskop yaptılar

UZAYDA HER ŞEYE BAKIYORLAR

Öğrencilerden Zeynep Şahin ise üç gün süren çalışmanın ardından yaptıkları teleskobu okulun bahçesine çıkarttıklarını söyleyerek, arkadaşlarıyla sırayla gözlem yaptıklarını, uzayda her şeye bakma imkanı bulduklarını belirtti.

Öğrenciler, öğretmenleriyle teleskop yaptılar

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