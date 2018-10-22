Öğrenciler okulun bahçesini ücretsiz aydınlatıyor

Öğrencilerin yaptığı 750 kilovat elektrik üreten rüzgar gülleri, okul bahçesinin akşam elektriğini karşılıyor. Önceden 100-150 TL gelen elektrik faturası, öğrencilerin bu projesi sayesinde artık gelmiyor.

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAĞI

Okul Müdürü Ali Ülkü, yaptığı açıklamada, alternatif enerji kaynaklarının zor olmadığını göstermek amacıyla yapılan rüzgar türbininin öğrencilerin uygulama kapasitelerini artırmada önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

OKULUN AYDINLATMASINI YAPIYORLAR

Türbinin kapasite artırılabilir opsiyonda olduğuna dikkati çeken Ali Ülkü, "Elektrik, metal ve mobilya bölümlerimizin iş birliği ile 9 metre yüksekliğindeki rüzgar gülünün montajını okulumuzun bahçesine yaptık. Kapasiteli rüzgar gülü sayesinde elde ettiğimiz enerji ile okulumuzun aydınlatmasını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz bunu gördüğünde uygulanabilir olduğunu da görmekte. İstenirse kapasite artırımı da yapılabilir" dedi.

"BİRLİKTE GÜÇ DOĞDU"

Projede görev alan öğrencilerden Gökhan Saraçoğlu da birlikten güç doğduğunu vurguladı. Projeyi anlatan Saraçoğlu, "Mobilya atölyemizde bobin kalıplarımız hazırlandı. Metal bölümümüzde de türbinin ana gövde, kanat ve direk üretimi yapıldı. Elektrik atölyemizde 12 bobin sararak saten oluşturduk. 16 mıknatıslı 2 motor diski oluşturduk. Daha sonra öğretmenlerimiz ile birlikte test ve ölçümlerini yaptıktan sonra yeraltı kablosuyla akü şarj kontrol ünitesi ve bağlantılarını yaptık" diye konuştu.



