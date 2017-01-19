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Minik öğrenciler şehit polis Fethi Sekin için klip çekti

Sakarya'da ortaokulu öğrencileri, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sekin için "Dombra" müziği eşliğinde klip hazırladı

19.01.2017 - 18:14
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Paris Ortaokulu öğrencileri, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için "Dombra" müziği eşliğinde klip çekti.

DOMBRA MÜZİĞİ İLE BESTELEDİLER

Babaoğlan'ın saz ile çaldığı "Dombra" müziği eşliğinde besteledikleri şarkıyı seslendiren öğrenciler, hazırladıkları klibi sosyal medyada paylaştı.

Öğrencilerin çektiği klipte, büyük ilgi gördü. Klipte Fethi Sekin'e yönelik, "Kendini düşünmeden atıldı, adını gönlümüze kazıdı, kurşunum yok demedi, Allah yoluna gitti, helal olsun Fethi Sekin. Canını siper ettin, gönlümüzü fethettin, ağabeyimizsin Fethi Sekin." ifadeleri yer alıyor.

Minik öğrenciler şehit polis Fethi Sekin için klip çekti VİDEO

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