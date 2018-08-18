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Öğrenciler ses komutu ile hareket eden robot üretti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaz tatilinde kodlama merkezinde eğitim gören öğrenciler, ses komutu ile çalışan robot yaptılar.

İHA | 18.08.2018 - 10:54..
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Öğrenciler ses komutu ile hareket eden robot üretti

Siverek Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta eğitim gören öğrenciler, mekatronik mühendisi Mehmet Gire eğitmenliğinde 2 aylık bir sürede ses komutu ile hareket eden insan zekasına yakın robot geliştirdi.

İSTENİLEN KOMUTLARI YERİNE GETİRİYOR

Android telefonlarına uyumlu geliştirilen bir programla çalışan robot, kendisinden istenen komutları yerine getiriyor, sağa sola bakıyor, ellerini kaldırıyor, hedefe odaklanarak şaşmıyor.

Eğitim ve öğretim için de faydalı olması beklenen robot matematik sorusu sorabiliyor. Yanlış cevapları algılayıp yanlış olduğunu belirten robot, doğru cevapları da algılayıp onaylıyor.

Öğrenciler ses komutu ile hareket eden robot üretti

"EĞİTİM AMAÇLI KULLANILABİLİR"

2 aylık bir süreçte sesli komutlarla hareket eden robotu ürettiklerini belirten Mehmet Gire, "Robot uygulama ve kodlama derslerimizde özelikle öğrencilerimize değişik sensörlerle uygulamalar yaptırıyoruz. Bu uygulamalar sonucunda sesleri dinleyen ve ses komutu ile hareket eden robot ürettik. Bu robotumuz eğitim amaçlı da kullanılabilir, çünkü matematik soruları soruyor, dört işlem çarpım tablosunu biliyor ve sorabiliyor. Doğru ve yanlış cevabı anlayabiliyor ve ona göre hareket ediyor." dedi.

Öğrenciler ses komutu ile hareket eden robot üretti


"GELİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Mehmet Gire, "İlk senemizde böyle bir uygulamayı yapmak bizim açımızdan gurur vesilesidir, çünkü bu seneden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı, robotik çalışmalara destek vererek zorunlu hale getirileceğini belirtmişlerdi. Biz de hazırlık olarak bu çalışmayı geliştirdik. Bu çalışmamızı ilerde daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler ses komutu ile hareket eden robot üretti

Öğrenciler ses komutu ile hareket eden robot üretti

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