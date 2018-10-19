Öğrenciler teknolojiyi kullanarak üretmeyi öğrenecek

Harezmi Eğitim Modeli'nin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı tanıtımı Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan çok sesli koro tarafından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda, yeni eğitim dönemi tanıtım filmi gösterildi. İ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz, Harezmi Eğitim Modeli'nin eğitim stratejisinin belirlenmesine yardımcı olmak, programı geliştirmede örnek ders uygulamaları ve planlamalarıyla eğitim sistemine katkıda bulunmak amacıyla geliştirildiğini söyledi.

YENİ ÖĞRENME TEKNİKLERİ

Modelin beş temel zemine dayandığını belirten Murat Altınöz, "Birincisi bilgi işlemsel düşünme becerisinin hayata adapte edildiği bir zeminimiz var. İkincisi, programlama ve öğretim araçlarının öğrenme ortamlarında etkin kılınması. Üçüncüsü, disiplinler arası yaklaşımın yeniden yorumlanarak farklı disiplinlerin eş değerde yer alması. Dördüncüsü, robotik ve oyun tasarımı ile yenilikçi öğrenmelerin gerçekleştirilmesi. Beşincisi ise sosyal bilimler ile diğer bilimlerin bütünleştiği ve böylelikle tüm bilimlerin iş birliği ile üreten ve kendini sürekli yenileyen bir model" diye konuştu.





TEKNOLOJİYLE BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Murat Altınöz, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen modelin, öğrencilerin teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek bilimsel araştırma yöntemleriyle belirlenen süreci öğretmenlerle değerlendirip güncelleyen yapıda olduğunu söyledi.