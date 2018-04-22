Öğrenciler tekrarlanan sınavlar için okullara koştu

AÖL sınavına 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine giren öğrencilerin 2. dönem sınav oturumlarında 4'ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldığını görülmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından telafi sınavı bugün yapıldı.

"TELAFİ SINAVI BİZİM İÇİN İYİ OLDU"

Sınav mağduru olan Kocaelili vatandaşlar sabah saatlerinde sınava girecekleri merkezlere gelerek, kontrolleri yapıldıktan sonra 09.30’da sınava girdiler.

Yaşanan karışıklığın ardından yapılan telafi sınavına daha iyi bir şekilde hazırlandığını ifade eden Zehra Geldi, "Biraz karışıklık oldu ama bu telafi sınavı da bizim için iyi oldu. Bu aradaki boşlukta diğer derslere daha iyi bir şekilde hazırlanmış olduk." diye konuştu.



