Öğrenciler top için birbirini ezdi

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle 'sağlık için her gün 10 bin adım' sloganı eşliğinde İmam Hatip Meydanı’ndan Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş sırasında öğrenciler 'Sağlık için her gün 10 bin adım' ve 'koşabiliyorsan koş' pankartları taşıdı.

ELMA VE TOP DAĞITILDI

Yürüyüşün ardından Ömer Halisdemir Meydanı'nda öğrencilere elma ve top dağıtıldı. Dağıtım sırasında öğrenciler top alabilmek için birbiriyle yarıştı.

EZİLEN ÖĞRENCİLER AĞLADI

Düşüp ezilen öğrenciler oldu, canları acıyan ve top alamayan bazı öğrenciler gözyaşı döktü.