Salihli ilçesindeki Kudret Demir Ortaokulu öğrencilerinin geliştirdiği akıllı sulama sistemi, toprak altına yerleştirilen nem sensörleriyle toprağın nemini belirli periyotlarda ölçerek kaydediyor.

Öğrencilerden akıllı sulama sistemi VİDEO

SU İSRAFINA ÖNLEM

Topraktaki nem oranı düştüğü anda devreye giren sistem, belirlenen kaynaktan su çekerek, yer altına döşenen borulardan bitki köklerine aktarıyor.

Tamamen toprak altında otomatik olarak işleyen sistem, hem damlama, yağmurlama ve karık içine su verilerek yapılan geleneksel sulamada buharlaşmayla ortaya çıkan su israfını önlüyor hem de otomatik devreye girdiği için sulama sırasında insan gücüne ihtiyaç duyulmuyor.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANDILAR

Söz konusu sistem, geçen ay İstanbul'da düzenlenen Teknofest kapsamında yapılan 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.





"AŞIRI SULAMAYA KARŞI ÇÖZÜM ÜRETTİK"

Kudret Demir Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ertuğ Özaydın, "Salihli ilçesi tarıma dayalı geliri olan bir ilçe. Biz de buna yönelik bir çözüm bulmanın daha akılcı olacağını düşündük. Öğrencilerimizin çoğu da çiftçi çocuğu. Tarımda vahşi sulamaya karşı bir çözüm geliştirdik. Geleneksel sulamada buharlaşmayla kaybolan yüzde 40'lık suyu koruyoruz. Ayrıca yer altından sulama yaparak hortumların ömrünü uzatıyoruz. Uzun süreli fayda sağlayacak bir proje. Bu projeyle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın elinden birincilik ödülü aldık" dedi.



