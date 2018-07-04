Öğrencilerden okul önüne 3 boyutlu yaya geçidi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi'nden destek alan Sosyal Girişimcilik Kulübü üyesi ortaokul öğrencileri, ‘Okul Destek Projesi kapsamında sürücülerin dikkatini çekmek ve araçlarının hızını azaltmalarını sağlamak amacıyla Fatma Temel Turhan Ortaokulu önündeki yola üç boyutlu yaya geçidi çizdi.

SÜRÜCÜLER YAVAŞLIYOR

İlk bakışta yolda bir yükselti olduğu izlemini yaratan üç boyutlu yaya geçidi, sürücülerin yavaşlamasını sağlıyor. Yozgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği projenin şehir içinde yaygınlaştırılması da planlanıyor.

"FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK"

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, öğrencilerle gerçekleştirdikleri çalışmayla farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti. Hatipoğlu, "Hem çocuklarda yaya geçidi bilinci oluşturmak hem de sürücüler için yavaşlatıcı bir uygulama olması için bu çalışmayı yaptık." dedi.

Yaya geçidini yapan öğrencilerden Şemsinur Şevval İbiş de sürücülerin bazen yaya geçidinden hızlı geçtiğini dile getirerek, "Yaya geçidinde taş varmış, yayalar yukarıdan gidiyormuş gibi gözüküyor, sürücülerin yavaşlamasını sağlıyor." diye konuştu.