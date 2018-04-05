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Öğrencilerden okuma etkinliği

Şanlıurfa’da Kütüphane haftası kapsamında ilkokul öğrencileri, okul bahçesinde bir saat kitap okudu.

İHA | 05.04.2018 - 15:08..
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İsmet Paşa İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler guruplara ayrılarak, sınıf öğretmenlerinin gözetimi altında, ellerinde bulunan kitapları okudu.

"AMACIMIZ KÜTÜPHANE BİLİNCİ KAZANDIRMAK"

Sınıf öğretmeni Ayşe Yıldırım etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Fatih Sultan Mehmet, bir şehri üç şeyin temizleyebileceğini belirtmiştir. Bunlardan biri kanalizasyonlar, iki hamamlar ve üçte kütüphanelerdir. Kanalizasyonlar şehrin kirliliğini temizler, hamamlar insanın bedeninde ki kiri, kütüphaneler ise ruhun kirini temizlediğini söylemiştir.

Öğrencilerden okuma etkinliği

Bizim bu etkinliği yapmamızda ki amaçta, çocuklara kütüphane bilincini kazandırmak ve kütüphaneye niye gittiklerini, amacının, işlevinin ne olduğunu en azından kısa bir süre de olsa hepsi bir arada ve bir anda kitap okuma bilincini kazandırmak istedik. İnşallah yaptığımız etkinlik kısa bir süre de olsa amacına ulaşmıştır." diye konuştu

Renkli görüntülere sahne olan okuma etkinliğine ana sınıf öğrencileri de kitap dinleyerek katkı sağladı.

Öğrencilerden okuma etkinliği

Öğrencilerden okuma etkinliği

Öğrencilerden okuma etkinliği

Öğrencilerden okuma etkinliği

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