Öğrenciler hibrit araç geliştirdi

Trabzon Valiliği tarafından desteklenen proje kapsamında üretilen araca Yavuz Sultan Selim adı verildi.

100 kilometrede 87 kuruşluk enerji harcayan hibrit araç bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Vali Yardımcısı Necmettin Yalınalp, yaptığı konuşmada, gençlerin geleceğin en değerli hazineleri olduğunu belirterek, "Gençlerimize güvenerek, geleceğe güvenle bakıyoruz" dedi.

"BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYORUZ"

Gençlere imkan verildiğinde neler yapılabileceğinin somut örneğini işte bu araç. ifadesini kullanan Yalınalp, "Valilik olarak teknolojik gelişimlere ve bilimsel çalışmalara her zaman destek veriyoruz.

Özellikle bu gençlerimizi yürekten alkışlamak istiyorum. Valiliğimizce sağlanan desteğin verimli kullanılması bizleri mutlu etti. Yavuz Sultan Selim isimli aracımızın Trabzonumuza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.





Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ve K-Tech Takım Kaptanı Mehmet Özdemir, yaptığı açıklamada, takımın 2014 yılında kurulduğunu, hedeflerinin yerli sistemler geliştirmek olduğunu söyledi.

HİBRİT ARAÇ NEDİR?

Trafiğin yoğun olduğu anlarda aracın benzin motorunun yerine, elektrik motoruyla çalışmasını sağlayarak, yakıt tüketiminde önemli bir tasarruf sağlayan otomobillere verilen isimdir.

Bu otomobillere iki farklı motor yapısı ile birlikte çalışmasından dolayı melez otomobil de denilmektedir.