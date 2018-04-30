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Hayvanlar ve doğa ile iç içe eğitim

Elazığ'ın İçme İlk ve Ortaokulu'nda 'Gen Kardeşim Değil Can Kardeşim' projesiyle okulda mini hayvanat bahçesi, balık müzesi, tohum standı ve sera oluşturuldu.

AA | 30.04.2018 - 12:36..
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Hayvanlar ve doğa ile iç içe eğitim

Okul bahçesindeki hayvanat bahçesinde aralarında tavus, angut, sülün, hindi, tavuk ve horozun da yer aldığı çok sayıda kuş türü bulunurken hemen yanında yer alan serada da öğrenciler sebze yetiştiriciliğini öğreniyor. Koridorlarında 50 çeşit balığın bulunduğu müze ile tohum reyonu ve akvaryum yer alıyor.

Hayvanlar ve doğa ile iç içe eğitim

Okul müdürü Fahri Karataş, yaptığı açıklamada, Gen Kardeşim Değil Can Kardeşim  projesini İl Tarım Müdürlüğünün desteğiyle okulda hayata geçirdiklerini söyledi.

HAYVANLARLA VAKİT GEÇİRİYORLAR

Müzede 50 balık çeşidinin olduğunu belirten Fahri Karataş, "Yaptığımız çalışmayı çocuklarımızın beğenisine sunduk. Projeden öğrencilerimiz çok memnun kaldı." dedi.

Öğrencilerin, sabah gelir gelmez hayvanları ve seradaki sebzeleri kontrol ettiğini anlatan Fahri Karataş, öğretmenlerin de teneffüs ve öğlen aralarında öğrencileriyle hayvanlarla vakit geçirdiğini aktardı.

Hayvanlar ve doğa ile iç içe eğitim

"ÇOCUKLARLA ÇOĞU ŞEYİ UYGULAMALI ÖĞRENDİK"

Öğrenci okulunu, çevresini ve öğretmenini severse daha çok başarılı olacağını düşündüğünü belirten müdür Fahri Karataş, "Balıklarla ile ilgili bilgim yoktu ama bu projeyle 50 çeşit balığı tanıdım. Seracılığı daha önce hiç yapmamıştım. Nasıl ekim yapıldığını yeni öğrendim. Çocuklarla birçok şeyi uygulamalı öğrendik. Okulumuz tarım ve hayvancılık okuluna döndü." dedi.

Hayvanlar ve doğa ile iç içe eğitim

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