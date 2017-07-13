Öğrencisine porno izleten müdür hapis cezası aldı

İzmir'in Menderes İlçesi'nde 3 yıl önce, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine 'porno film izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' suçlamasıyla tutuklanan emekli öğretmen Adil Ş.'nin yargılandığı dava karar açıklandı.

82 YIL HAPİS CEZASI

6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan emekli öğretmen sanık Adil Ş. 82 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dava, öğretmen Saadet Özkan'ın çabalarıyla kamuoyunun gündemine taşınmıştı.



Olayı duyuran Saadet Öğretmen

DAVANIN ÖNCESİ

Davaya konu olan olay 17 Mayıs 2014 tarihinde yaşandı. Jandarmaya gelen telefon ihbarında, Sancaklı Mahallesi’nde bulunan ilkokulda, 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası emekli Adil Ş.’nin 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu öne sürüldü.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Jandarma, yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilerin ifadelerini psikolog eşliğinde aldı. İfadelerin ardından gözaltına alınan Adil Ş. suçlamaları kabul etmedi, ancak tutuklandı.

DURUŞMA ERTELENMİŞTİ

İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın geçen yıl 15 Ekim’de yapılan duruşmasında, toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu emekli öğretmen Adil Ş.,mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını ve tutukluluk süresini de dikkate alarak tahliyeye karar verip, duruşmayı erteledi.

SAADET ÖĞRETMEN DUYURDU

Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan’ın BİMER’e şikayeti ile tekrar gündeme geldi.

Geçen 26 Haziran’da görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Adil Ş.’nin oy çokluğu ile tutuklanmasına karar vermişti.