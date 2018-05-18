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Öğrenim kredisi alan öğrenci sayısında artış

Üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanan öğrenci sayısı 16 yılda 3 kat arttı.

AA | 18.05.2018 - 14:11..
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Öğrenim kredisi alan öğrenci sayısında artış

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim kredisinden faydalanan üniversite öğrencisi sayısı 16 yılda yaklaşık 3 kat artarak 1 milyon 221 bin 531'e yükseldi.

KREDİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI ARTIYOR

Üniversite öğrencileri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs ve öğrenim kredileri ile desteklenmeye devam ediyor. Son yıllarda önemli artışların yaşandığı burs ve kredi miktarından yararlanan öğrenci sayısı da giderek artıyor.

Bu kapsamda, Mayıs 2018 itibarıyla burs ve kredi verilen öğrenci sayısı 1 milyon 632 bin 438'e ulaştı. 2002'de 451 bin 550 öğrenciye öğrenim kredisi veriliyorken, bu sayı 2018 Mayıs itibarıyla 1 milyon 221 bin 531 bine yükseldi. Öte yandan 410 bin 907 öğrenciye de burs verildi.

Öğrenim kredisi alan öğrenci sayısında artış

VERİLEN BURS MİKTARINDA ARTIŞ

Yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla verilen burs ve krediye, 2017-2018 öğretim yılında 719 bin 43 öğrenci internet üzerinden başvuru yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl üniversite öğrencilerinin burs miktarlarına zam müjdesi vermiş, bu kapsamda, burs ve kredi ödemeleri lisans öğrencileri için aylık 425 liradan 470, yüksek lisans öğrencileri için aylık 850 liradan 940, doktora öğrencileri için ise aylık bin 275 liradan bin 410 liraya yükseltmişti. Böylelikle 2002'de 45 lira olan burs ve öğrenim kredisi yüzde 944 artışla 470 liraya çıktı.

Öğrenim kredisi alan öğrenci sayısında artış

ÖNCELİK BELGESİ ŞARTI

Kredi ve Yurtlar Kurumu 2017-2018 öğretim yılında başvuru yapan öğrencilerin değerlendirmeye esas beyana ilişkin bilgileri protokol yapılan 11 kamu kurumundan web tabanlı olarak kontrol ediliyor.

Başvuru sırasında öncelikli olduğunu beyan eden öğrencilerin öncelik durumlarıyla ilgili kamu kurumlarından bilgi alınamayan durumlarda öğrencilerden öncelik belgesi isteniyor.

GELİR DÜZEYİNE GÖRE BURS VERİLİYOR

Öğrencilerin müracaatları, gelir, başarı ve sosyal durumları üzerinden değerlendiriliyor. Kurum tarafından burs veya kredi alan öğrencilere ödemeler aylık yapılıyor.

Burs veya öğrenim kredisi olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 470 lira ödeniyor. Yüksek lisans öğrencilerine 2 katı, doktora öğrencilerine ise 3 katı kredi veya burs veriliyor.

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor.

MEZUN OLDUKTAN İKİ SEN SONRA ÖDEME YAPILIYOR

Normal öğrenim süresi bittikten 2 yıl sonra geri ödeme başlıyor. Öğrenim kredisi borcunun ödeme zamanı gelen ancak ödeyecek durumu olmayanlar ve ödeme yaparken işsiz kalanların SGK ile ilişkilerinin olmaması halinde borçları endeks uygulanmak suretiyle talepleri halinde, işsizlik sebebiyle birer yıllık sürelerle erteleniyor.

Ödeme askerlik dönemine rastlarsa talep halinde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi uygulanmadan ödeme askerlik döneminin sonuna kadar erteleniyor. Borçlular, borç taksitlerini T.C. Ziraat Bankasından T.C. kimlik numaralarını belirterek ödeyebiliyor. Erteleme başvuruları gibi okul değişikliğindeki nakil başvurusu da e-Devlet üzerinden alınıyor.

Öğrenim kredisi alan öğrenci sayısında artış

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