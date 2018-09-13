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Öğretim elemanı kadrolarına üniversiteler atama yapacak

Öğretim elemanı kadrolarına atamalar, YÖK tarafından çıkarılacak norm kadro yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre üniversitelerce yapılacak.

AA | 13.09.2018 - 12:14..
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Öğretim elemanı kadrolarına üniversiteler atama yapacak

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA ATAMA

Düzenleme ile 10 Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin "açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları" başlıklı 11. maddesine yeni fıkra eklendi.

Buna göre, öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak YÖK tarafından çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılacak.

Geçici madde gereğince de norm kadro yönetmeliği 60 gün içerisinde yürürlüğe konulacak. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kurumları, atama yetkisini yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeden kullanabilecek.

Öğretim elemanı kadrolarına üniversiteler atama yapacak

REKTÖR GÖREVLENDİRMELERİNİ YÖK YAPACAK

Diğer yandan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne de rektör görevlendirmelerine ilişkin bir hüküm eklendi.

Bu kapsamda, kadro, pozisyon ve görevlerin boşalması halinde YÖK Başkanı tarafından rektör görevlendirmesi yapılabilecek. Bu görevlendirmeler, aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

REKTÖR İÇİN ÜÇ YIL ŞARTI KALDIRILDI

Öte yandan rektörlerin, en az üç yıl profesörlük yapanlar arasından atanacağını belirleyen ilgili hükümden "en az üç yıl" ibaresi çıkarıldı. Buna göre, rektörler profesörler arasından atanacak.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunma koşulu aranmayacak.

Öte yandan rektörlerin, en az üç yıl profesörlük yapanlar arasından atanacağını belirleyen ilgili hükümden "en az üç yıl" ibaresi çıkarıldı. Buna göre, rektörler profesörler arasından atanacak. TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunma koşulu aranmayacak.

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