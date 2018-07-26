Yunanistan şimdi de sel ile boğuşuyor

1 Ünlü kitaplar hakkında az bilinen ilginç gerçekler Klasikler, çok sevdiğiniz romanlar, hikayeler… Onlar hakkında ne kadar özel bilgiye sahipsiniz?

2 Yunanistan şimdi de sel ile boğuşuyor Atina'nın kuzeyindeki Maroussi, sel suları altında kaldı.

3 CHP'deki kurultay tartışmalarında son durum Kemal Kılıçdaroğlu 59 il başkanı ile 129 milletvekilinin desteğini alırken, Muharrem İnce'ye 22 il başkanı ile 12 milletvekilinden destek var.

4 Çöpte bulunan kuzu hayata geri döndü Konya'da çöpte yavru bir kuzu, zabıta ekipleri tarafından bulunarak tedavi edilmesi için veterinere gösterildi. Durumu iyi olan kuzu, zabıta ekipleri ile beraber kalmaya başladı.

5 Kuzenler, askere gidecekleri gün kazada öldü Şanlıurfa Suruç'ta bugün askere gidecek olan kuzenler Ferhat Öztunç ile Halil Caymaz, otobüsü bileti aldıktan sonra dönerken şarampole devrilip hayatlarını kaybettiler.

6 Öğretmen adaylarının sınav giriş yerleri belli oldu ÖSYM, 5 Ağustos'ta yapılacak KPSS Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı