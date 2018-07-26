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Öğretmen adaylarının sınav giriş yerleri belli oldu

ÖSYM, 5 Ağustos'ta yapılacak KPSS Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı

AA | 26.07.2018 - 16:25..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), uygulanacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Öğretmen adaylarının sınav giriş yerleri belli oldu

ATANMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-KPSS ÖABT adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

SAAT 10 UYARISI

5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2018-ÖABT'ye girecek adaylara, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısı yapıldı.

Öğretmen adaylarının sınav giriş yerleri belli oldu

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