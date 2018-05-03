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Öğretmen alımları artık sözleşmeli olarak gerçekleşecek

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Bundan sonraki süreçte öğretmen istihdamını sözleşmeli gerçekleştireceğiz. Dört yıllık çalışma süresi sonunda bu öğretmenlerimizi kadroya alacağız" açıklamasında bulundu.

AA | 03.05.2018 - 07:36..
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Öğretmen alımları artık sözleşmeli olarak gerçekleşecek

Yılmaz, 10. Kalkınma Planı'nın 2014-2018 yıllarını kapsadığını ve bu planın 2013 yılında Mecliste kabul edildiğini anımsatarak, planda eğitimle ilgili bu yıl sonuna kadarki hedeflerin de yer aldığını ifade etti.

Yılmaz, kadrolu öğretmen istihdamının 900 bin, sözleşmeli öğretmen sayısının ise 50 bine yakın olduğunu kaydetti.

Öğretmen alımları artık sözleşmeli olarak gerçekleşecek

4 YIL SONUNDA KADROYA GEÇEBİLECEKLER

Bundan sonraki süreçte öğretmen istihdamının sözleşmeli gerçekleşeceğini belirten Yılmaz, "Dört yıllık çalışma süresi sonunda bu öğretmenlerimizi kadroya alacağız. Milli Eğitim'deki ilgili personel sistemini uygulamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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