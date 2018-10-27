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Öğretmen atama branşları 9 Kasım'da belli olacak

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, aralık ayında yapılacak öğretmen atamalarının branşları 9 Kasım'da belli olacağını söyledi.

Haber Merkezi | 27.10.2018 - 10:26..
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında 2023 Eğitim Vizyonu hakkında açıklamalarda bulunurken, aralık ayında ataması yapılacak öğretmen branşlarının da kasımın ilk haftasında belli olacağını söyledi.

"O KADAR ÖĞRETMENİ ATAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Ziya Selçuk, "MEB’in kapasitesi, ihtiyaç analizi var. 2040’a kadar bir nüfus eğrisi var. Tahmini veriler var. Bunlara dayalı olarak çok kırılma olmazsa belli. Yüz binlerce öğretmeni atamamız mümkün değil. Önümüzdeki ilk hedef 10 Aralık-31 Aralık tarihlerin gerçekleşeceği sözlü sınavların yapılması ardından atama yapılacak" dedi.

Öğretmen atama branşları 9 Kasım'da belli olacak

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE DEVAM

Bakan Selçuk, "9 Kasım’da bizim norm kadro fizibilitemiz çıkmış olacak. Hangi branştan ne kadar öğretmen atanacağı ortaya çıkacak. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecek. Kanun çok açık. Benim bu bölgede öğretmen açığım var. 27 bin civarında bir atama yaptığımızda 20 bin küsuru eş durumu gibi nedenler dönüyor. Bu çocuklarda öğretmene ihtiyacı var. Bu sürenin uzun olması 6 yıl olması yapılan değerlendirme sonucunda belli bir indirmeye gidilmesi söz konusu oldu. Kanun şu anda geçerli" diye konuştu.

Öğretmen atama branşları 9 Kasım'da belli olacak

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk

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