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Beden öğretmeni çukurda uyuşturucu içerken yakalandı

Elazığ’da bir tarla içerisindeki çukurda, uyuşturucu madde kullanırken basılan biri öğretmen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 20.03.2018 - 10:32..
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yurtbaşı Beldesi Gürpınar Mahallesi Üçdutluk mevkisinde önleyici kolluk devriyesine çıktı.

Bu sırada ekipler, boş bir arazide çukur içerisinde birilerinin olduğunu fark etti.

Beden öğretmeni çukurda uyuşturucu içerken yakalandı

KOVA YÖNTEMİYLE UYUŞTURUCU İÇERKEN BASILDILAR

Bunun üzerine çukura yönelen ekipler, kova diye tabir edilen yöntemle uyuşturucu madde kullanan 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y., M.K., N.K. ve A.K.’den bir miktar da esrar ele geçirildi. Şüphelilerden A.Y.’nin beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenildi.

Beden öğretmeni çukurda uyuşturucu içerken yakalandı

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