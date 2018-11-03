Öğretmenler dersi oyunla öğretecek

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, oyun temelli eğitim modeli ile öğrencileri ezbercilikten kurtarmak, derse aktif katılımı sağlamak, okul korkusunu en aza indirmek ve derslerin oyun yöntemiyle işlenmesini sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu İşte oyun projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, öğretmenlerin tasarladığı senaryo kapsamında öğrenciler, fen ve matematik dersi gördü.
OYUNLA EĞİTİM
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrencileri oyun temelli eğitim modeliyle ezbercilikten kurtaracaklarını, derslere aktif katılımı sağlayacaklarını söyledi. oyunla eğitim yöntemiyle eğitsel oyunlar eşliğinde derslerin işlenmesinin sağlanacağını söyledi.
"ÇOCUKLARIN ALGILARI GELİŞECEK"
Coşkun Esen, "Proje kapsamında ilköğretim okullarında her öğretmenimiz farklı oyun senaryoları geliştirerek öğrencilerimizi eğitecek. Oyun senaryoları çocukların algılarının güçlenmesini, yeteneklerinin gelişmesini sağlayan en iyi eğitim metodu" dedi.
OYUNLARLA EĞİTİME KATKI
Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerde 25 oyun öğrendiklerini belirten Coşkun Esen, "Ders ve konuların özelliklerine göre 25 oyunun farklı versiyonları dönüştürülerek 529 ders temelli yeni oyun üretildi. Bu oyunlar derslerdeki konulara göre oynatılarak eğitim öğretime katkı sunulacak" diye konuştu.