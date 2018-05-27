Öğretmenler için stresi azaltacak 7 yöntem

Öğretmenlik en iyi koşullarda bile stresli bir meslek alanı. Sizden her zaman öğrencilerinizin önünde dost canlısı ve konsantre olmanız bekleniyor. Bunun yanı sıra derslerin dışında, sınav ve proje okumaları ile diğer işler eğitimcileri aşırı stres dolu ortamda yalnız bırakabiliyor.

ABD’nin özellikle öğretmenler için içerikler üreten en büyük platformlarından We are Teachers, eğitimcilere kaygı ve depresyonla başa çıkmak için 7 öneride bulunuyor.

MESLEKTAŞLARINIZLA BİR ARAYA GELİN

Panikatağa yatkın bir kişiliğiniz mi var? Bu konuda tecrübeli bir çalışma arkadaşınızın desteğini alabilirsiniz. Kendinizi kaygılı hissettiğiniz anlarda onunla buluşup hislerinizi paylaşmayı deneyin.

UZMANLARDAN DESTEK ALIN

Kendinize, yardıma ihtiyacınız olduğunu itiraf etmek ve gerçek bir uzmandan destek almak zor görünebilir. Fakat bunun için harekete geçmelisiniz. Yardım almanız gerekiyorsa, bunu vakit kaybetmeden yapmaya özen gösterin.

EGZERSİZ YAPIN

Egzersiz vücudunuzu iyi hissettirecek kimyasalların yayılımını hızlandırır. Bu da size daha az kaygı ve depresif hislerle geri döner. Bu nedenle mümkün olduğunca egzersiz yapmaya özen gösterin. Bu antidepresan haplarından uzak durmanız için de en iyi yol.





SOSYALLEŞİN

Okulda sonra, ilgili alanlarınıza vakit ayırın. Bunların peşine düşün. Resim çizmek ya da tiyatroyu seviyorsanız, bununla ilgili kulüplere katılın. Sizinle aynı ilgi alanlarına sahip insanlarla bir araya gelin.





DUYGULARINIZI PAYLAŞIN

Kaygılı ve depresif olduğunuzda gizlenmek isteyebilirsiniz. Bundan kaçınmak için sosyal ilişkilerinizi sürdürmeye özen gösterin. Kahve için bir buluşma ya da internet üzerinden görüşmeler yapın, hislerinizi sizi yakından tanıyan insanlarla paylaşın.

KENDİNİZE VAKİT AYIRIN

Öğretmenliğin hayatınızın her anına yayılması çok kolay. Ancak depresyonla yaşamayı öğrenen öğretmenler, kendi sınırlarını belirlemek ve rutinler edinmenin ne kadar önemli olduğunu söyler. Bu nedenle gün içerisinde zamanınızı iyi planlayın ve kendinize vakit ayırmayı alışkanlık haline geliştirin.





ZİHİNSEL SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN

Zaman zaman izin günlerinizde kendinizi notlandırma ve okulla ilgili çalışmaları yaparken bulabilirsiniz. Ancak bunların sayısı çok arttığında kendinizi farkında olmadan daha kaygılı bir halde bulacaksınız. Bu nedenle izin günlerinizde zihinsel sağlığınızı destekleyecek aktiviteler yapmaya özen gösterin.



