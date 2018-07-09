taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.408
USD
4,5207
EURO
5,3216
ALTIN
183,54
PETR
77,7700

OHAL kapsamında yeni KHK yayımlandı

OHAL'de yeni bir kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararnamede yer alan bilgiye göre; KHK ile nükleer düzenleme kurumu oluşturuldu.

REUTERS | 09.07.2018 - 13:18..
  1. Haberler
  2. Gündem

dw

Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) kurulmasına yönelik kanun hükmünde kararname (KHK) yayımlandı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 702 numaralı KHK ile kurulan NDK'ya nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisi veriliyor.

BEŞ ÜYEDEN OLUŞACAK

NDK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olacak. Kurul ve başkanlıktan oluşan NDK'nın kurulu beş üyeden oluşacak, üyeleri cumhurbaşkanınca atanacak.

İLK TOPLANTI ATAMANIN ARDINDAN İKİ HAFTA İÇERİSİNDE YAPILACAK

Kurul üyeleri KHK'nın yürürlüğe girdiği cumhurbaşkanının yemin tarihinden itibaren iki ay içinde atanacak, ilk toplantısını atamanın ardından iki hafta içinde yapacak.

Kurumun görevlerini yaparken ihtiyaç duyacağı her türlü hizmet için paylarının en az yüzde 51'i NDK'ya ait olan NÜTED Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi kurulacak.

0.15 DOLAR ÖDEME YAPACAK

Nükleer santral işletenler ürettikleri birim kWh elektrik başına radyoaktif atık yönetimi özel hesabına ve işletmeden çıkarma özel hesabına ayrı ayrı olmak üzere 0.15 dolar ödeme yapacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

729
OHAL kalkıyor

OHAL kalkıyor

38
Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

28
Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

31
Tren faciası: Rayların bakımı 3 ay önce yapılmıştı

Tren faciası: Rayların bakımı 3 ay önce yapılmıştı

239
Çorlu'daki kazada treni kullanan 2 makinist gözaltında

Çorlu'daki kazada treni kullanan 2 makinist gözaltında

230
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM