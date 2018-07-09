OHAL kapsamında yeni KHK yayımlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) kurulmasına yönelik kanun hükmünde kararname (KHK) yayımlandı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 702 numaralı KHK ile kurulan NDK'ya nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisi veriliyor.

BEŞ ÜYEDEN OLUŞACAK

NDK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olacak. Kurul ve başkanlıktan oluşan NDK'nın kurulu beş üyeden oluşacak, üyeleri cumhurbaşkanınca atanacak.

İLK TOPLANTI ATAMANIN ARDINDAN İKİ HAFTA İÇERİSİNDE YAPILACAK

Kurul üyeleri KHK'nın yürürlüğe girdiği cumhurbaşkanının yemin tarihinden itibaren iki ay içinde atanacak, ilk toplantısını atamanın ardından iki hafta içinde yapacak.

Kurumun görevlerini yaparken ihtiyaç duyacağı her türlü hizmet için paylarının en az yüzde 51'i NDK'ya ait olan NÜTED Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi kurulacak.

0.15 DOLAR ÖDEME YAPACAK

Nükleer santral işletenler ürettikleri birim kWh elektrik başına radyoaktif atık yönetimi özel hesabına ve işletmeden çıkarma özel hesabına ayrı ayrı olmak üzere 0.15 dolar ödeme yapacak.