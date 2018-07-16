taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.724
USD
4,8371
EURO
5,6696
ALTIN
193,21
PETR
73,2000

TBMM'de OHAL sonrası için yasa teklifi verildi

OHAL sonrası için yeni düzenleme ile ilgili teklif Meclis Başkanlığına sunuldu.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 16:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Teklifin, geçici maddeyle birlikte toplam 27 maddeden oluştuğu öğrenildi.

18 Temmuz'da sona erecek OHAL sonrası ile ilgili yeni düzenleme Meclis Başkanlığına gönderildi.

CHP YASAL DÜZENLEMELERE KARŞI

AK Parti diğer partilerle teklif üzerinde görüşme yapıyor. Ancak CHP Meclis'te yapılacak yasak düzenlemelere karşı çıkıyor.

TBMM'de OHAL sonrası için yasa teklifi verildi

VALİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME

AK Parti'nin kanun teklifine göre valilerle ilgili düzenleme de var.

Valiler, kamu düzenini veya güveliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

VALİLER HER ÇEŞİT SİLAHIN TAŞINMASINI YASAKLAYABİLİR

Valiler, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

Tehlikenin veya suç işlemenin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da birim amirinin yazılı emri üzerine kişilerin üstü araçları özel kağıtları veya eşyası aranabilecek.

GÖZALTI SÜRESİ 4 GÜNÜ GEÇEMEZ

Gözaltı süresi yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren 48 saati toplu olarak işlenen suçlarda 4 günü geçemez deniliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

204
Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

115
Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı

127
Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

186
Kobranın ısırdığı Aref, Mısır'a gönderildi

Kobranın ısırdığı Aref, Mısır'a gönderildi

204
Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

76
Bedelli askerliğin Meclis'e geleceği tarih belli oldu

Bedelli askerliğin Meclis'e geleceği tarih belli oldu

327
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM