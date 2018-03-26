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Ohio’daki akıl almaz trafik kazası

116 bin 096 km²’lik bir şehirde üretilen iki tanecik araba, nasıl olmuş da birbirini bulup çarpışmayı başarmış, inanılır gibi değil.

Özel Haber | 26.03.2018 - 09:51..
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Ohio’daki akıl almaz trafik kazası

Selen KALDIRIM / [email protected]

İstanbul gibi trafik çilesi bitmeyen bir şehirde ‘kaza’ haberlerine aşinayız. 22 milyon 134 bin 792 aracın trafiğe kayıtlı olduğu bir ülkede kazalar kabul edilebilir bir şey. Peki Ohio’daki akıl almaz olaya ne demeli? Koskoca şehirde topu topu iki tane araba var, onlar da kaza yapmış.

ABSÜRT OLAN NE Mİ

Yüzölçümü olarak Türkiye'nin en büyük şehri olan Konya, 38 bin km2 genişliğe sahip.

Ohio'nun 116 bin km2 büyüklüğe sahip olduğu düşünülürse, Konya'nın 3 katı büyüklükteki bir coğrafyada yalnızca iki aracın birbirini bularak kaza yaptığı absürt bir olayın neden tarih alanına girdiği daha iyi anlaşılabilir bir durum.

Ohio’daki akıl almaz trafik kazası

KAZA GİBİ KAZA

Amerika’nın Ohio eyaletinde 1885 yılında meydana gelen olay araba icadının ilk yıllarına dayanıyor. Kentte sadece iki adet araba vardı. Bu araçlar bir gün bir şekilde karşı karşıya gelip kaza yapıyor. O sırada otomobil kazaları belgelenmediği için olay kayıtlara geçirilmemiş. O yüzden uzun uzun anlatamayacağız. Zaten neyini anlatalım; olay o kadar vasat ki, diyecek pek de bir şey yok.

İşte o kazanın meşhur fotoğrafı:

Ohio’daki akıl almaz trafik kazası

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