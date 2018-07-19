Oktar Babuna hakkında tutuklama kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar ve müritleri, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OKTAR BABUNA HAKKINDA KARAR

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar çıktı.

Tutuklanan isimler arasında Adnan Oktar'a en yakın isimlerden biri olan Oktar Babuna da var.

KANSER OLDUĞUNU SÖYLEYİP...

Kamuoyu onu ilik kampanyasıyla tanımaya başladı.

Oktar Babuna kendisinin kanser olduğunu söyleyerek, Adnan Oktar ile birlikte ilik kampanyası başlatmış; bu kapsamda 160 bin kişinin ilik örneği toplanmıştı. Ancak daha sonra iliklerden 120 bininin kaybolduğu ortaya çıktı. İliklerin ABD'ye gönderildiği iddia edildi.

Sağlık Bakanlığının girişimiyle Türkiye'de durdurulan kampanyanın Avustralya'da sürmesi üzerine Türkiye, Avustralya'yı uyararak kampanyanın durdurulmasını sağladı.

ADNAN OKTAR İÇİN BABASINI REDDETTİ

Ayrıca Oktar Babuna, Adnan Oktar için babasını reddetmiş bir isim. Oktar Babuna'nın babası Cevat Babuna; çocukları Tuğba, Ceydan, Eda, Hüma, Oktar ve 2 torununun da Adnan Hoca’nın himayesi altında olduğunu iddia etmişti.