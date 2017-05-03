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Oktay Kaynarca: İnsanların zekasını hor gördüler

Oyuncu Oktay Kaynarca, Türk oyuncuları eleştiren ünlü reklamcı Alinur Velidedeoğlu’na sosyal medyadan fena yüklendi.

03.05.2017 - 11:23
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okatya kaynarcaa

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’la gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Türk oyuncuları eleştiren ünlü Reklamcı Alinur Velidedeoğlu'nu yerden yere vurdu.

"BU ABİLER İNSANIN ZEKASINI HOR GÖRDÜLER"

Sosyal medyadan veryansın eden Kaynarca şu ifadeleri kullandı: "Bir memleketin televizyonlarında döndürülen reklamlara baktığınızda o memlekete neler yapılmak istendiğini, zekâsını ne seviyede tutmak istediklerini görürsünüz aslında… Yani yıllarca bu abiler bu memleketin insanının zekâsını hor görüp akıllarına ne geldiyse reklam adı altında şişine şişine snop snop gezip yaşadılar."

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