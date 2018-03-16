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Oktay Kaynarca'dan Şahan Gökbakar'a rakı yanıtı

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Oktay Kaynarca'nın bir fotoğrafını paylaşarak 'Diziden atmazlar korkmayın' yazmıştı.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 07:59..
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Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekibiyle kardeşinin yeni açtığı bir balık restoranında yemek yedi. Kaynarca’nın Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ise sosyal medyanın diline düştü.

Oktay Kaynarca'dan Şahan Gökbakar'a rakı yanıtı

"RAKI İÇİYORSANIZ AFİYETLE İÇİN"

Fotoğraf çekilen oyuncuların masadaki içki bardaklarını gizledikleri, buz kovasını ise masada bıraktıkları iddia edildi. Kaynarca'nın yayınladığı bu kare Şahan Gökbakar'ın da diline düştü. Instagram sayfasındaki hikayesinden Kaynarca'nın fotoğrafını paylaşan Gökbakar, fotoğrafın üzerine şu notu yazdı: 'Ekibin hepsinin tek kol masa altında... Abiler ablalar rakı içiyorsanız afiyetle için... Kasmayın bu kadar yaa... Kim ne diyecek size, dese ne olur ayrıca? Kimler kimler neler yapıyor. Boşverin... Rakı balık yaptınız diye diziden mi atacaklar? Yok daha nerler... Keyfiniz bol olsun..."

KAYNARCA'DAN ŞAHAN'A YANIT

Kaynarca'dan ise Gökbakar'ın bu mesajına yanıt olarak şu paylaşım geldi: "Sevgili Şahan Gökbakar'a bizi bu kadar dikkatli ve iyi izlediği için teşekkür ederiz...Keşke diğer fotoğraflara da baksaydı :)))"

Oktay Kaynarca'dan Şahan Gökbakar'a rakı yanıtı

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