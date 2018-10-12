Okul başarısında arkadaş faktörü daha önemli

Çocukların hayatında önemli bir etekn olan akran baskısının sonuçları, son zamanlarda akademisyenler tarafından daha çok incelenir oldu.

SINIF ARKADAŞI DAHA ETKİLİ

Michigan Üniversitesi'nce yapılan ve International Journal of Educational Research'te yayınlanan bir araştırmaya göre, konu okul başarısı olduğunda, öğrencilerin akran baskısı nedeniyle öğretmenlerinden çok sınıf arkadaşlarından etkilendiği görüldü.

Araştırma için üniversite öğrencileri baz alındı ve bir grup öğrenci internet üzerinden psikoloji dersi aldı. Öğrencilerin, sınıf arkadaşlarının onlar hakkındaki görüşlerinden ve sınıf arkadaşlarından öğrendiklerinden daha çok etkilendiği görüldü.

ARKADAŞ SEÇİMİ

Araştırmanın sonuçlarını da baz alarak konuşacak olursak, elbette çocukların etrafında kimlerin olduğunun onların kişiliklerinlerine ve başarılarına etki ettiğini söyleyebiliriz. Okulu önemseyen öğrencilerce çevrelenmiş bir ortamda eğitim alan öğrencinin ortaya koyacağı okul başarısı da oldukça net oluyor.