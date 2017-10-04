Okul fobisi nasıl atlatılır

İlk kez okula başlayan bir çocuğun endişelerinin, kaygılarının normal karşılanması gerekir. Bu çocuğun rahatlamasını sağlayacaktır.

Sorunun büyümemesi ve uzun süre devam etmemesi için anne babaların bazı noktalarda dikkatli davranması, hatta okul ve psikolog ile işbirliğine girmesi gerekir.

DİNLEYİN

Okula gitmek istememe nedenini öğrenmek için, çocuğunuzun söylediklerine sabırla ve sevgiyle kulak vermeniz gerekir. Kaygılarını ve bu isteğin altında yatan nedenleri öğrenmek, sorunun çözümüne yaklaşmanızı sağlar.

SAKİN VE KARARLI OLUN

Bu süreçte ona sevgiyle ve sakince yaklaşmanız, içine kapanmasının önüne geçen bir tutum olur. Yaşına uygun bir dille 'neden okula gitmeli' ve 'gitmemesi ne gibi sonuçlar ortaya çıkarır' konularını anlatın.

ELEŞTİRMEYİN, AŞAĞILAMAYIN, KORKUTMAYIN, KARŞILAŞTIRMAYIN

Çocuğunuzu okula gitmek istemediği için eleştirmeyin, aşağılamayın ve korkutmayın. Kesinlikle kardeşleri ve arkadaşlarıyla karşılaştırmayın. Bu tip baskıcı bir tutum, sadece durumu kötüleştirir ve çocuğu daha derin bir bunalıma sürükler.

ÖĞRETMENLERİYLE İLETİŞİM HALİNDE OLUN

Çocuğunuzun sınıf öğretmeniyle, rehber öğretmenle iletişim halinde ve işbirliği içinde olun.

DESTEK ALIN

Çocuğunuzun ruhsal sağlığı olumsuz yönde ilerliyorsa, vakit kaybetmeden bir uzmandan destek alın. Unutmayın ki yardım almayı geciktirmek, sorunun kronikleşmesine yol açabilir.