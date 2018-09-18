Okul kantinleri ve yemekhanelerinde denetim

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetçileri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde başkentteki okulların kantinleri ve yemekhanelerinde denetim yaptı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beykaya başkanlığında Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve müdürlüğe bağlı gıda denetçileri de Ankara Atatürk Lisesi’nin kantinini ve yemekhanesini denetledi.

RAPOR SUNDULAR

Yemekhanenin hijyen koşulları, resmi evrakı, personelin hijyen eğitimi sertifikaları ile gıdaların saklanma, pişirilme, sunum koşullarını inceleyen denetçiler, mevzuata aykırı buldukları durum ve ürünleri rapor ederek, bu uygunsuzlukların giderilmesi için işletmeye 15 gün süre verdi.

UYARILARDA BULUNDU

Mehmet Beykaya, denetimler sırasında özellikle süt ve süt ürünlerinde sıcaklığın önemli olduğunu belirterek, bu ürünlerin üretiminden tüketimine kadar soğuk zincirde muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Ürünlerin etiketinde, içeriğinin, son kullanma tarihinin, menşesinin ve firma bilgilerinin mutlaka yer alması gerektiğini belirten Mehmet Beykaya, yemekhanenin mutfağında ürünlerin saklandığı bazı kaplarda bu etiketlerin olmadığına dikkati çekerek, işletme yetkililerine uyarıda bulundu.

NUMUNELER ALINDI

Soğuk hava ünitelerinin kontrolünü de yapan Mehmet Beykaya, tüketime hazır yiyeceklerin çapraz kontaminasyon riski nedeniyle çiğ et ve et ürünleri gibi gıdalarla aynı yerde muhafaza edilmemesi gerektiğini işletme yetkilisine hatırlattı.

Mehmet Beykaya, denetimlerde süt ve et ürünleri başta olmak üzere numuneler aldıklarını belirterek, derin dondurucuda etiketsiz olarak bulunan kıymanın üzerine mutlaka etiket bilgilerinin yazılması gerektiğini söyledi.

Mutfakta ahşap malzemeden yapılmış kesme tahtası kullanılamayacağını anlatan Beykaya, ortamda bulunan sineklerle mücadele için de önlem alınması gerektiğini belirtti.

KİMYASAL TEMİZLİK ÜRÜNÜ İÇİN UYARI

Mehmet Beykaya, üretim kısmında açık bir şekilde bulunan kimyasal temizlik ürünlerinin kilitli dolaplarda saklanması gerektiğini vurgulayarak, mutfağın kiler kısmında sebzelerin saklandığı bölümde atıl durumdaki masaj koltuğu, klavye, kırık tabure gibi malzemelerin de kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu.

UYGUNSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN 15 GÜN SÜRE

Mehmet Beykaya, okul kantinleri ve yemekhanelerinde yılda en az iki kez denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, Ankara'da bin 264 kantine, 280 gıda denetçisi ve 140 ekiple denetime çıktıklarını söyledi.

Öğrencilere gıda sunan tüm işletmelerin tavanından tabanına, ekipmanlarından personeline, gıdasından ortamına kadar risk oluşturabilecek tüm unsurların değerlendirildiğini anlatan Mehmet Beykaya, uygunsuzlukların işletmeye bildirilerek bunların düzeltilmesi için 15 gün süre verildiğini, bu süre sonunda gerekli düzeltmeler yapılmazsa cezai işlemlere başvurulacağını bildirdi.