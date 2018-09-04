Okul müdürü, koridor ve sınıf duvarlarını boyadı

Mardin Kızıltepe'de, 1500 öğrencinin eğitim gördüğü Anafartalar İlk ve Ortaokulu'nun müdürü Mehmet Ali Demir, yeni eğitim- öğretim yılı başlamadan eline fırçayı alıp, duvarları boyadı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Mehmet Ali Demir, yıpranan koridor ve sınıf duvarlarını boyayarak, temiz hale getirdi. Müdürün bu davranışı, öğrenciler ile velilerinin takdirini topladı. Öğrenci velileri, Demirin boya yaptığı anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı.

EĞİTİME HAZIRIZ NOTU

Okul müdür Mehmet Ali Demir de bu görüntüyü sosyal paylaşım sitesindeki hesabından 'Mutluyuz, gururluyuz. Okulumuzu okul aile birliği ve öğretmenlerimizin katkısıyla boyadık. Eğitim öğretime hazırız. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız için' notuyla yayınladı.